«Mai più ostaggi del meteo». La riapertura delle sale da pranzo (e da cena) nei ristoranti trevigiani è stata vissuta ieri come una vera liberazione. «Avevamo preparato plateatici e tavoli esterni, ma i temporali di maggio non ci hanno permesso di lavorare - dicono praticamente in coro i ristoratori -: ora però stanno già fioccando le prenotazioni per banchetti di matrimonio e cene di comitive. Speriamo di rifarci». «Finora avevamo...