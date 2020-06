«Da quando sono entrato in carcere non mi ha mai visitato uno psichiatra ed è la prima cosa che ho chiesto sette mesi fa. Ho continuato a chiederlo continuamente, ma questa direttrice non è d'accordo con le visite specialistiche. Pazzesco. I medicinali me li danno a caso, per cui sono quasi inefficaci». Così Felice Maniero in una lettera inviata al Gazzettino nella quale spiega anche che in carcere «spesso me la prendo con i miei compagni, a volte anche a torto». Proprio per questo Maniero sta continuando a chiedere di essere spostato dal carcere di Voghera, un posto dove, secondo lui, non viene curato. E che Maniero abbia bisogno di cure non c'è alcun dubbio, lo testimoniano pacchi di referti medici e continui ricoveri in clinica. Anche la stessa Marta Bisello in più di una occasione aveva parlato di forte depressione di Maniero. E questo probabilmente spiega anche gli scoppi d'ira nei confronti degli altri detenuti, dai quali ha rimediato anche un occhio nero. Del resto Maniero ha ormai 66 anni il prossimo 2 settembre ed è da 25 anni che è fuori gioco. Il che significa che i suoi compagni di detenzione nemmeno sanno chi sia e ovviamente non gli usano nessun riguardo, come invece succedeva ai bei tempi quando in carcere Maniero si faceva arrivare tonnellate di soldi e cibi raffinati oltre alla droga, che distribuiva a compagni di detenzione e guardie carcerarie. «Non ho mai dato calci e pugni a Marta. In 25 anni qualche leggero schiaffetto, senza mai l'intenzione di farle del male, quando prendeva i soldi senza dirmelo. Nonostante ciò il mostro contro la fanciulla non può avere giustizia», scrive Maniero, ribadendo che si sente giudicato in quanto Felice Maniero e non come un marito manesco qualsiasi. Il che dà la sensazione che non si renda ancora ben conto della gravità di qualche leggero schiaffetto. Nella lettera al Gazzettino Felice Maniero inoltre si sofferma sulla figura di Antonio Pandolfo il quale in una intervista esclusiva la nostro giornale aveva dichiarato di non avere alcun motivo di rancore nei suoi confronti. «Conoscendolo profondamente - scrive Maniero - credo che sarebbe tra i suoi più grossi desideri eliminarmi con atroci sofferenze, una gloria per lui e un grande piacere per la criminalità italiana. Per il sottoscritto e per i miei familiari, ora che è libero, la pericolosità è molto grave per tutti noi».

