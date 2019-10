Maglietta choc contro le donne ma sul web c'è anche anti uomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Un uomo e una donna. Due figure stilizzate in due vignette distinte. Nella prima lei parla animatamente e, per questo, nella seconda lui la spinge via facendola cadere dal riquadro. Un gesto destinato a far discutere anche perché evidenziato dalla dicitura in inglese: problem solved, problema risolto. Il tutto impresso su una maglietta azzurra acquistabile in un supermercato Carrefour di Roma. Quella che nelle probabili intenzioni dei disegnatori sarebbe dovuta sembrare semplicemente ironia - al netto delle scuse immediate...