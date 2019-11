Maggioranza, lo scontro rinviato in aula un decreto del premier per stanare M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Quarantotto ore ha promesso Giuseppe Conte per dare una svolta alla vicenda dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Nell'attesa la maggioranza giallorossa ha messo da parte lo scontro sullo scudo penale e attende di conoscere le reali intenzioni del gruppo franco-indiano. Una chiusura dell'acciaieria sarebbe infatti un colpo non da poco per l'esecutivo. Anche se gli accordi con gli indiani sono stati conclusi dai precedenti governi, la bomba occupazionale finirebbe con l'esplodere su palazzo Chigi e destinata a scombinare anche...