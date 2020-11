I DISPOSITIVI

VENEZIA Stanco di sentirsi dire che in Veneto mancano i dispositivi di sicurezza individuale, ieri il governatore Luca Zaia ha chiamato all'Unità di crisi della Protezione civile a Marghera l'ingegner Paolo Fattori, direttore della struttura di progetto per il potenziamento della rete ospedaliera, così da fornire i dati sulle scorte di mascherine e quant'altro. Eccoli. La Regione Veneto ha in magazzino 11.615.657 mascherine Ffp2, che basteranno a soddisfare il fabbisogno per 22 mesi. I flaconi di antisettici e disinfettanti stoccati sono 231.925, con altri 166.572 già ordinati e in consegna tra novembre e dicembre e una autonomia di sette mesi. I calzari sono 3.854.855, con altre 3.347.631 unità in arrivo e un'autonomia di 17 mesi. I camici impermeabili sono 4.634.374, con altri 4.463.456 camici in arrivo a dicembre e un'autonomia di 18 mesi. Le cuffie in magazzino sono 9.301.910, altre 168.790 sono in arrivo e basteranno a soddisfare il fabbisogno per 12 mesi. E ancora: i flaconi di gel igienizzante sono 454.096 (più altri 3.698 in arrivo) e basteranno per sei mesi. Guanti in lattice, in magazzino ce ne sono 6.753.900, entro dicembre ne arriveranno altri 42.074.500, ma in questo caso l'autonomia è di soli due mesi. La mascherine chirurgiche in magazzino sono 14.819.458, più altre 593.482 in arrivo, e basteranno per quattro mesi. Le mascherine Ffp3 sono 1.733.233 più altre 174.798 in arrivo, e basteranno a coprire il fabbisogno di ben 26 mesi. Gli occhiali per il personale sanitario in magazzino sono 640.099, ma quasi il doppio, 1.200.991, sono in arrivo. La scorta basterà per 12 mesi. Le tute protettive in magazzino sono 1.261.552, e altre 586.144 sono in arrivo. Basteranno per ben 30 mesi. Le visiere protettive in magazzino 1.016.202, a cui se ne aggiungono altre 902.856 in arrivo, per una copertura già assicurata di 14 mesi. Gli scafandri, infine, sono 26.800 e basteranno per sei mesi.

