IL PROCESSO

VENEZIA Meno di un anno dopo il blitz che a marzo 2019 aveva portato all'arresto di trentatre persone (54 in tutto gli indagati) e allo smantellamento di un' organizzazione criminale collegata alla cosca Grande Aracri della 'ndrangheta - che tra le province di Venezia, Padova e Vicenza, tra violenze ed estorsioni riciclava il denaro frutto dei reati in Calabria - ieri mattina nell'aula bunker di Mestre, il giudice Francesca Zancan ha chiuso l'udienza preliminare sposando in tutto l'architettura accusatoria delineata dalla procura Antimafia di Venezia.

NIENTE PROSCIOGLIMENTI

Nessun proscioglimento, come chiesto dal pm Paola Tonini. E quindi semaforo verde a quattordici rinvii a giudizio, trentaquattro riti abbreviati e quattro patteggiamenti ancora da definire in quello che, quando si aprirà nelle sue varie composizioni, tra marzo e maggio, sarà il secondo grande processo per mafia a prendere il via a Venezia, dopo l'indagine sul radicamento dei Casalesi a Eraclea e nel Veneto orientale. Il grosso degli imputati ha scelto la strada del giudizio in abbreviato. Il via sarà il 18 maggio di fronte al giudice veneziano Luca Marini che ha già fissato cinque udienze e conta di chiudere il tutto entro l'estate. I nomi principali saranno quelli di Michele Bolognino (considerato il promotore della cosca, dal 2015 in regime di 41bis e condannato a 37 anni nel procedimento Aemilia, la madre di quest'inchiesta) e del fratello Francesco Bolognino. Con loro anche la anche la figlia di Francesco, Noemi Andrea. Abbreviato - e sconto di pena in vista - pure per Tobia De Antoni, di Fossalta di Portogruaro, accusato di essere il «braccio operativo» e il «picchiatore» di fiducia di Mario Vulcano, uno dei rappresentanti in Emilia della cosca della ndrangheta Grande Aracri legato ai fratelli Bolognino, e a sua volta giudicato in abbreviato. Così come tra gli imprenditori Leonardo Lovo, di Campagna Lupia, Federio Schiavon, di Padova e Adriano Biasion di Piove di Sacco, finiti sotto accusa per l'emissione di un gran numero di false fatture utili a ripulire il denaro della ndrangheta. Scelta processuale abbracciata anche dal commercialista Donato Clausi. Gli abbreviati arriveranno dopo l'apertura del processo davanti al tribunale Collegiale di Padova - ma che si celebrerà a Venezia per poter usufruire della videoconferenza - il 23 marzo. Hanno scelto la via del dibattimento in quattordici: Sergio Bolognino (organizzatore del sodalizio); Francesco Agostino; Andrea Biasion, di Padova; Ferdinando Carraro, di Treviso; Antonio Carvelli; Luca De Zanetti di Padova; Antonio Gnesotto di Treviso; Emanuel Levorato di Padova; Antonio Genesio Mangone (accusato di tre estorsioni), Stefano Marzano; Renata Muzzati di Padova; Leonardo Nardella; Patrizia Orlando e Valter Zangari. Hanno scelto di patteggiare (udienza fissata il 20 maggio) gli impresari veneziani Eros Carraro e Massimo Nalesso, e il padovano Roberto Rizzo che chiuderanno il conto con la giustizia rispettivamente a un anno e mezzo, un anno e sette mesi e un anno e quattro mesi, con pena sospesa. Prima dovranno risarcire l'Agenzia delle Entrate con cifre che vanno da 20 ai 90 mila euro. Il pentito Giuseppe Giglio, che si trova sotto protezione, ha chiesto come patteggiamento la continuazione della pena già inflitta al processo di Reggio Emilia. Stralciata la posizione dell'imprenditore veneziano Federico Semenzato. Tre gli imprenditori parte civile, come la Regione Veneto, la presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Interno.

Nicola Munaro

