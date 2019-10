«Mafia, concorso esterno» Condannato il re dell'eolico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAROMA Nove anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Si chiude così il processo con rito abbreviato all'imprenditore trapanese Vito Nicastri, re dell'eolico e socio occulto, almeno secondo la procura di Palermo, di Francesco Paolo Arata, ex consulente per l'ambiente di Matteo Salvini e finito sul registro degli indagati in due inchieste parallele, una nel capoluogo siciliano e una a Roma. Per l'accusa, Nicastri, campione di investimenti nelle energie rinnovabili, sarebbe stato tra i finanziatori della...