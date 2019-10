Mafia, Brusca chiede i domiciliari Ma il Pg dice no: «Non si è ravveduto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA No ai domiciliari per Giovanni Brusca. La procura generale della Cassazione smentisce la direzione nazionale Antimafia e chiede alla Corte di bocciare l'istanza degli avvocati del boss che ha azionato l'esplosivo di Capaci e sciolto nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo. Nella memoria scritta la procura stigmatizza quanto già sottolineato dai giudici di sorveglianza: Per Brusca «non è stata acquisita la prova di un ravvedimento». Dunque, niente domiciliari. La decisione, per il boss sanguinario diventato collaboratore di...