Mafia, blitz di Italia e Usa contro i nemici di Riina «Erano tornati al potere» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Quarant'anni di esilio oltreoceano, la fuga dalla Sicilia all'America. Poi, il ritorno a Palermo e a Passo di Rigano, con borse piene di denaro accumulato in decenni di traffici e investimenti illegali. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli scappati dalla guerra di mafia degli anni Ottanta, si erano ripresi il loro quartier generale anche grazie all'appoggio di chi, obbedendo a Totò Riina, li aveva costretti a fuggire. «A noialtri il polso non ce lo deve toccare nessuno, neanche se viene il Papa dall'America. Non ci passo...