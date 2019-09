Mafia, Berlusconi indagato: non deporrà per Dell'Utri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA «È meglio che non parli, meglio che non dica quello che penso. Ricordo solo che la testimonianza di Berlusconi era stata ritenuta decisiva persino dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo. Qui c'è la vita di Marcello in gioco». L'ex premier non si presenterà davanti ai giudici d'appello e, se di nuovo convocato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'incredulità di Miranda Dell'Utri, la moglie dell'ex senatore azzurro, scarcerato solo per le gravi condizioni di salute e intanto condannato in primo grado dodici...