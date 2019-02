CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Maestro, ma cosa è accaduto in classe?«Stavo facendo una sostituzione, e abbiamo affrontato l'argomento della Shoah».E l'alunno con la faccia rivolta alla finestra cosa c'entra? «Ho chiesto ai bambini, una ventina in tutto, se erano disponibili ad un esperimento. Mi hanno detto di sì» Cosa avrebbe voluto dimostrare? «Si tratta di un metodo inverso: si fa vedere ciò che è sbagliato allo scopo di ingenerare indignazione rispetto a quel fenomeno. Volevo far capire agli alunni l'aberrazione del razzismo. E la loro reazione c'è stata e...