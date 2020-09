LA RIPARTENZA

VENEZIA Le maestre a cento e più chilometri di distanza - come si sono definite - hanno scritto direttamente al governatore del Veneto Luca Zaia. Per rappresentare una situazione paradossale, di cui con l'ufficio scolastico non sono riuscite parlare perchè a loro è stato negato anche un colloquio, concesso invece ai precari nei giorni scorsi. Perchè lì il pasticcio delle graduatorie, se possibile, è ancora più imbarazzante.

Un gruppo di un'ottantina di maestre venete - fresche di entrata in ruolo, dopo aver superato l'ultimo concorso - è sull'orlo della disperazione, a due giorni dall'avvio delle lezioni.

Le chiamate dell'ufficio scolastico per scegliere la loro destinazione - che da quest'anno, per legge, rimarrà stabile per i prossimi cinque - non sono state fatte in presenza. Anche per evitare assembramenti rischiosi per eventuali contagi. E la loro sorte è stata affidata a un'algoritmo che non sa nulla di trasporti e logistica, di laguna e di montagna e di tempi per raggiungere un posto da un altro, limitandosi a pescare nelle province le sedi che risultano scoperte.

E così c'è chi si è piazzato bene al concorso, ma magari abita nelle isole dell'estuario veneziano e si è trovata spedita ai piedi delle Dolomiti, sempre in Veneto, s'intende, perchè le graduatorie sono su base regionale. Mentre c'è chi, dalla montagna o dalla città, in base allo stesso inflessibile calcolo informatico, dovrebbe finire in una provincia altrettanto lontana, raggiungibile solo in auto, o peggio ancora in vaporetto, con tempi che si dilatano e contatti rischiosi sui mezzi pubblici che si moltiplicano. In un'epoca di pandemia in cui lo smart working in senso lato è diventato l'imperativo categorico, anche per ridurre gli spostamenti delle persone.

LA LETTERA

«Eppure basterebbe un po' di buon senso» scrivono a Zaia, chiedendo che il loro problema venga quantomeno ascoltato. E sottolineano come il loro numero, non esiguo ma nemmeno così enorme, potrebbe facilitare le operazioni di ricollocamento in scuole in cui lavorerebbero molto più volentieri, più motivate e contemporaneamente più vicine a casa.

«Quello che per molte di noi, con una carriera di anni di precariato alle spalle, doveva essere un momento di gioia si è trasformato in una situazione angosciante - spiegano - che ha costretto e costringerà molte alla rinuncia al tanto agognato ruolo' oppure a trasferirsi e andare ad abitare da altre parti» nonostante abbiano magari figli piccoli o genitori anziani. «Eppure in Lombardia e in Emilia Romagna il problema è stato affrontato. Basterebbe che prima dell'accettazione del posto si potessero scambiare le sedi. Perchè a parità o quasi di graduatoria di merito, ci sono persone che incrociano i loro destini dovendo percorrere centinaia di chilometri con vari mezzi di trasporto, quando invece sarebbe sufficiente che scambiassero tra loro le destinazioni per essere più vicine entrambe.

Sarebbe stato sufficiente, dicono, che si fossero attese tutte le rinunce dei posti da coprire, prima di passar oltre. Salvo poi ripescare da posizioni inferiori nella lista, che suona come una beffa per chi ha un punteggio più alto e riceve una destinazione più lontana.

LE DISTANZE

Se poi di aggiunge la difficoltà di movimento in alcune zone come le isole dell'estuario, o i paesi di montagna, per chi parte e per chi arriva, si capisce come il rischio sia sempre lo stesso, e cioè che le cattedre restino scoperte. Tra la delusione delle maestre e il disagio dei bambini che iniziano con una supplente anzichè con una maestra che li accompagnerà in tutto il loro percorso scolastico.

L'assessore Elena Donazzan è furiosa. E se i dati nazionali parlano di circa 200mila posti ancora scoperti, la referente dell'Istruzione regionale è lapidaria: «Nessuno sa quanti siano realmente ad oggi, è una situazione disastrosa. L'algoritmo è stato una presa in giro, del resto negli anni scorsi, prima dell'avvio della scuola abbiamo assistito a scene vergognose, con insegnanti, una categoria che dovrebbe essere riconosciuta e tutelata, che dovevano scendere per la strada alle 5 della mattina davanti agli uffici scolastici per avere l'assegnazione di un posto».

Insomma, mancano solo un paio di giorni e l'avvio è già in salita. E ai genitori è stato già anticipato che le mascherine chirurgiche, le uniche consentite in classe e annunciate a carico dello Stato, nelle scuole se e dove sono arrivate, sono in quantitativi assolutamente insufficienti per far fronte alla popolazione scolastica.

Raffaella Vittadello

