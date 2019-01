Maduro attacca la Ue L'avvertimento Usa: Guaidó non si tocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISINEW YORK «Attenzione, gli Usa risponderanno in modo significativo se in Venezuela ci saranno attacchi contro i suoi rappresentanti diplomatici, o contro lo stesso Juan Guaidò». Il consigliere per la Sicurezza Nazionale di Donald Trump, John Bolton, lancia al presidente Nicolas Maduro e ai ranghi dell'esercito che gli sono fedeli un monito via Twitter che estende la minaccia già annunciata da Trump mercoledì scorso, quando aveva detto «tutte le opzioni sono sul tavolo», compresa naturalmente quella di un intervento...