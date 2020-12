Madrid, 27 gennaio 1978.

Pablito Rossi è stata l'unica piacevole sorpresa che l'Italia ha offerto agli spagnoli. «Me gustó muchissimo Rossi», ha dichiarato Kubala e lo stopper Migueli ha finalmente ammesso: «El nueve? Uff! Era un demonio. Muy rapido, el mas peligroso de equipo italiana». Il più pericoloso di tutti, nonostante la stanchezza di questi giorni, la guancia gonfia e gli antibiotici passatigli dal medico. «Mi aspettavo che alzasse il ditino per chiedere la sostituzione - ha detto Bearzot - invece si è divertito a restare in campo tutta la partita». Comprensibile la commossa soddisfazione di Farina: «Il dramma è che a questo ragazzo - ha confessato il presidente - mi sto affezionando. Ammetto di non veder l'ora che venga domenica per andare allo stadio a vederlo. Mi capita ogni settimana così e, purtroppo, per tenerlo a Vicenza bisognerebbe avere un paio di miliardi».

A prescindere dalla sua destinazione bianconera, Rossi è oramai il problema che condiziona maggiormente la Nazionale. Da ala destra o centravanti, è l'attaccante più redditizio che ci sia in circolazione e il suo curriculum non può lasciar perplesso più nessuno. In serie B o in A, da goleador o da ultimo passaggio, Rossi esprime ogni volta il calcio più ficcante, arioso, altruista. È giovane, serio, disciplinato. Non serve soltanto al gioco, ma anche all'immagine della Nazionale: e trovo, sul piano del costume, che ciò debba avere il suo peso. Anche Bearzot se ne sta progressivamente rendendo conto. Non ha fatto una piega a Madrid, nonostante la presenza di Pruzzo in panchina, e gli ha fatto giocare l'intera partita.

Quanto a Italia-Francia dell'8 febbraio a Napoli, Rossi è già in ballottaggio con Graziani, forse per un tempo ciascuno. La progressione di stima nei confronti di Rossi dunque esiste, ma sarebbe d'ora in poi incomprensibile amnesia non rendersi conto che Rossi non è più una riserva, ma un titolare! Ci sono altre realtà che stanno premendo e Bearzot ha il dovere di tirare le conclusioni. Benetti non garantisce più e l'Italia ha a disposizione il nuovo mediano: Tardelli, ora terzino ora mezzala, e a mio parere già bell'e confezionato per marcare e costruire da mediano. Al di là dei numeri sulle maglie, potrebbe essere proprio Tardelli l'uomo per Platini, a Napoli e a Mar de la Plata: il test del campione francese non poteva capitare più puntuale. Ma alla ricerca di ciò che manca di brutto, lo stopper, esiste anche Bet.

