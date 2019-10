Made in Italy, mano leggera degli Usa: si salvano Prosecco, olio e prosciutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA L'Italia è mezza salva. Il Nordest di più. I dazi americani non colpiscono il prosecco e neppure il prosciutto, tra cui quello di San Daniele. Così tirano un sospiro di sollievo i rispettivi consorzi doc. E via libera anche all'olio d'oliva, ma non al parmigiano.L'amministrazione Trump sembra essere cresciuta nell'antica Roma, almeno osservando la vicenda dei nuovi dazi per 7,5 miliardi di dollari che potrebbero entrare in vigore a partire dal 18 ottobre. A leggere la black list, emerge chiaro il tentativo - come facevano i...