Made in Italy: a rischio auto, farmaci e vino in arrivo tariffe per oltre 7 miliardi di euro

IL FOCUSROMA Ore di grande tensione e preoccupazione per il mondo agroalimentare italiano. Già domani il Federal Register degli Stati Uniti potrebbe aggiornare l'elenco dei dazi delle merci importate dall'Europa. Lo farà non appena il Wto, l'organizzazione mondiale del commercio, formalizzerà il via libera al presidente americano Trump che ha minacciato nuovi dazi come ripicca per gli aiuti concessi dall'Europa al Consorzio Airbus (concorrente dell'americana Boeing). L'arbitrato secondo indiscrezioni - concederebbe di imporre nuovi dazi...