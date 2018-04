Macron strappa applausi al Congresso americano: «L'Iran non avrà l'atomica» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTESANEW YORK L'accordo con l'Iran, i rischi dell'isolazionismo, i valori comuni, l'ambiente: parlando alle due Camere in seduta riunita, Emmanuel Macron ha concluso la sua visita di tre giorni a Washington passando in rassegna tutti i temi caldi di cui aveva già parlato il giorno prima con Donald Trump nella bilaterale nello Studio Ovale. Fra i due leader è sembrato esserci un buon feeling, ma questo non vuol dire che il francese sia riuscito a portare l'americano su posizioni più vicine a quelle dell'Unione Europea. LE PROMESSEDal...