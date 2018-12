Macron si arrende: ira giusta, aumenterò gli stipendi minimi `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPARIGI I gilets jaunes hanno portato le tv e le radio ai posti di blocco ieri sera per ascoltare la risposta di Emmanuel Macron alla loro rivolta. Alle otto, il presidente si è rivolto alla Francia a reti unificate innanzitutto per condannare le violenze che nell'ultimo mese hanno portato ogni sabato rabbia, ma anche scontri, incendi e saccheggi a Parigi, e poi a Bordeaux, Tolosa, Marsiglia. «Dove si scatena la violenza, muore la libertà ha detto Macron Per questo la calma e l'ordine repubblicano devono ormai regnare, ho dato...