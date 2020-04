IL FOCUS

La Spagna apre, la Francia chiude ma prepara la ripartenza. E se Madrid ha dato il via libera alla fase 2 - ma la vera ripartenza sarà dopo il 26 aprile - Parigi ha deciso il più rigido confinamento fino all'11 maggio. Lo ha annunciato ieri sera il presidente Macron che ha anche sottolineato come la Francia «evidentemente non era abbastanza preparata». Anche se «l'epidemia comincia a rallentare», ha detto Macron, ci sono state «delle carenze come in tutti i Paesi del mondo: non abbiamo avuto abbastanza camici, guanti, gel, non abbiamo potuto distribuire altrettante maschere di quanto avessimo voluto». L'11 maggio «riapriranno progressivamente le scuole, gli asili, le scuole primarie e i licei, i nostri bambini devono ritornare nelle classi».

La Spagna invece ha già riaperto: emblematica la foto dei poliziotti che distribuivano mascherine e guanti ai pendolari della metropolitana. Nel Paese il bilancio delle vittime è tornato nuovamente a scendere - 517 morti in 24 ore - e i nuovi contagi si sono attestati al livello più basso da tre settimane. Per questo Sanchez ha deciso di allentare la morsa delle restrizioni. Anche se la ripartenza è stata contestata e ritenuta imprudente da molti operatori sanitari e da una parte delle forze politiche e amministrazioni territoriali, come la Catalogna. La maggior parte della popolazione tuttavia resterà ancora nelle proprie case, mentre negozi, bar e altri spazi pubblici rimarranno chiusi almeno fino al 26 aprile.

