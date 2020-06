LA STRATEGIA

PARIGI «E ora è tempo di agire»: sul prato assolato dell'Eliseo, Emmanuel Macron è apparso ieri mattina riposato e perfino sorridente. La débâcle inappellabile di En marche alle municipali sembra essere stata digerita in una notte. D'altra parte il presidente francese si sa, non ama tirarsi indietro quando il gioco si fa duro e ieri ha anche giocato d'anticipo: gli Ecologisti scompaginano il panorama politico, ridando fiato alla sinistra e polverizzando i candidati del partito presidenziale? Meno di dieci ore dopo il presidente è davanti ai 150 membri della Convenzione per il Clima a promettere 15 miliardi per la transizione ecologica. E un referendum nel 2021 per iscrivere i temi dell'ambiente, della protezione del clima e della biodiversità negli articoli della Costituzione.

I francesi i pochi che sono andati a votare - gli confermano nelle urne che l'esaltante epopea che lo ha portato quarantenne all'Eliseo potrebbe essere irripetibile? Lui è già a Berlino accanto a Angela Merkel. Tempistica perfetta visto l'onda verde che le elezioni hanno portato in Francia anche per annunciare la chiusura della più vecchia centrale nucleare francese: ieri sera alle undici e mezzo ha smesso di funzionare anche il secondo reattore EPR della centrale di Fassenheim. Era una promessa che Hollande non era riuscito a mantenere, Macron può offrirla come prova della sua sincerità ecologica. Ma non è detto che il suo volontarismo proverbiale funzioni di nuovo.

L'APPUNTAMENTO

Prima della festa nazionale del 14 luglio ha promesso di rivolgersi di nuovo ai francesi: dopo i tanti interventi per annunciare la guerra al virus, poi il lockdown e infine le misure di deconfinamento, questa volta parlerà del mondo che verrà, di come si «reinventerà» (parole sue). Prima del discorso, ci saranno i fatti: entro questa settimana dovrebbe mettere le mani al governo, comporre una nuova squadra per affrontare gli ultimi due anni del mandato, riprendere slancio. La vera incognita è chi guiderà il nuovo esecutivo, se resterà o no Edouard Philippe: il premier è stato uno dei pochi a non essere travolto dal voto sanzione, al contrario, è stato rieletto con un notevole 59 per cento a Le Havre. Gli ecologisti di Europe Ecologie Les Verts (EELV) hanno già fatto sapere di non avere nessuna intenzione di entrare in un nuovo governo. Complicato anche trovare nuovi equilibri con la destra: i ballottaggi di domenica hanno mostrato senza troppe cerimonie quanto funzioni poco l'alleanza elettorale tra i candidati dei Républicains e quelli di En Marche. Anche spostare l'asse a sinistra appare difficile: i socialisti che non hanno fatto il grande passo nel 2017 difficilmente lo faranno ora che il vento è cambiato. «Rimetteremo l'ambizione ecologica nel cuore del nostro sistema produttivo», ha annunciato ieri Macron, precisando però di credere anche «nella crescita della nostra economia».

Francesca Pierantozzi

