L'EVENTO

ROMA Per Emmanuel Macron mai un 14 luglio era stato così difficile. La festa nazionale, arrivata sulla scia dell'epidemia di Covid, si è svolta in tono minore. Nella sua intervista in diretta ha ammesso: «Non sono riuscito a unire il Paese», ha ammesso. Aggiungendo di «comprendere» chi arriva a «detestarlo» in una Francia che è «in crisi di fiducia». Non solo. Se a place de la Concorde è risuonata la Marsigliese per i camici bianchi mentre alla Bastiglia i loro colleghi si scontravano con la polizia fra petardi e lacrimogeni, rifiutando i 183 euro di aumento.

Ma la Festa nazionale francese a Roma è stata l'occasione per esporre la ritrovata Ragazza triste dipinta da Banksy sulla porta del Bataclan per onorare le vittime dell'attentato terroristico avvenuto a Parigi a novembre di 5 anni fa.

LA RESTITUZIONE

L'opera, recuperata dai Carabinieri è stata riconsegnata nel Salone d'Ercole di Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata francese nella Capitale, nelle mani dell'ambasciatore Christian Massetal, dalle autorità italiane, dal procuratore capo dell'Aquila Michele Renzo e dal generale di brigata Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

L'opera di Banksy era sulla porta di emergenza del Bataclan nel giugno 2018, in onore delle 90 vittime del terribile attentato terroristico di matrice islamica del 13 novembre 2015.

Un'opera, insomma, che ha un forte valore simbolico, come ha spiegato l'ambasciatore Massetal poiché è anche stata la via di fuga per molte persone durante l'attentato.

Rubata il 26 gennaio 2019 ieri ha ricevuto tutti gli onori ufficiali della restituzione.«I traffici d'arte non hanno frontiere e non c'è un singolo Paese estrane» ha spiegato il generale dell'Arma Roberto Riccardi, che poi ha sottolineato come sia «stata una restituzione simbolica, ma esiste già un decreto di restituzione. L'opera va maneggiata con cura, lunedì ha viaggiato da Ancona a Roma e nei prossimi giorni la porta sarà scortata dai carabinieri fino al confine con la Francia, dove sarà presa in consegna dai colleghi francesi».

Giuseppe Scarpa

