Maciel e gli orrori dei Legionari 175 minori stuprati da 33 preti

LO SCANDALO

CITTÀ DEL VATICANO Era una raffinata mente criminale e veniva descritto come una sorta di demonio, un corruttore nato. La prima denuncia di abusi contro padre Maciel Marcial Degollado, fondatore dei Legionari di Cristo, arrivò in Vaticano nel 1997 ma fu subito insabbiata. Nessuno voleva ascoltare le vittime. Esattamente come tutte le altre notifiche che arrivarono anche in seguito. Le coperture di padre Maciel ai vertici vaticani erano altissime, a cominciare dai cardinali Stanislao Dziwisz e Angelo Sodano. Ci vollero diversi tentativi, compreso uno scontro tra Sodano e Ratzinger che, invece, era favorevole a procedere e punire Maciel, per arrivare al commissariamento della congregazione e a sanzionare l'ottuagenario sacerdote messicano anche se non fu mai ridotto allo stato laicale. Gli fu solo ordinato di ritirarsi a vita privata.

Era il 2006 e lui morì nel 2008 di cancro in una clinica in Florida, circondato dalla seconda moglie e dalla figlia. Già, perché Maciel aveva avuto anche una prima moglie, sposata sotto falso nome e dalla quale aveva avuto due figli, entrambi abusati sessualmente.

I NUMERI

Il più abominevole caso di abusi mai avvenuto nella Chiesa in epoca moderna solo oggi, a distanza di tanto tempo, viene scoperchiato e reso pubblico nel dettaglio. La congregazione in una sorta di outing ha buttato fuori tutto quello che finora era secretato. Maciel da solo ha violentato 60 minori. Ma non era il solo che dentro all'ordine abusava. Le vittime minorenni accertate a partire dagli anni Cinquanta, quando fu fondata la struttura, sono 175 per un totale di 33 preti coinvolti. A rendere possibile questo scempio è stato il sistema di sudditanza psicologica e di lavaggio del cervello sui ragazzi che aveva istituito padre Maciel, creando segretezza e controllo a ogni livello, fino a creare un sistema monstre: chi entrava era obbligato a perdere i contatti con l'esterno. Persino i telegiornali venivano purificati dalle notizie ritenute scomode e, naturalmente, i contatti con le famiglie di origine venivano filtrati. Posta, email, telefonate. In questo clima maturavano anche devianze e crimini.

IL DOSSIER

Il rapporto-shock sullo stato di salute della struttura e sull'eredità spaventosa del passato è stato pubblicato grazie a un lavoro condotto per sei mesi da una commissione interna che ha esaminato tutta la documentazione esistente dal 1941 ad oggi, finora coperta da segreto. Il dossier verrà presentato a Roma il 20 gennaio in occasione del Capitolo generale. Per i Legionari di Cristo si tratta di un passaggio di trasparenza obbligato per fermare l'emorragia interna ma anche per non disperdere un patrimonio scolastico fatto di ottime scuole, istituti, università sparsi in Europa e in America Latina. Nel preambolo viene osservato di come i Legionari abbiano «sperimentato che qualunque atto di avvicinamento ad una vittima è un passo essenziale verso la giustizia e la verità». E che «fare luce sul passato, per quanto possa essere doloroso, è un gesto liberatorio e di fondamentale importanza per costruire il futuro».

Anche per questo il rapporto condanna gli abusi commessi, così come le «pratiche istituzionali o personali che possono aver favorito o propiziato qualsiasi forma di abuso o rivittimizzazione».

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

