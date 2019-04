Macchinista ubriaco fermato a Venezia: scatta il licenziamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA È stato il capotreno a notare quanto, di fronte a un'operazione di assoluta routine, il macchinista di turno fosse in estrema difficoltà. L'uomo, dipendente di Trenitalia in servizio a Venezia, sembrava aver dimenticato codici di accesso e procedure di quel Frecciarossa, tanto da non essere nemmeno in grado di metterlo in moto. A quel punto, il collega gli ha consigliato di chiedere il cambio. Nel frattempo, però, è intervenuta anche la Polfer per accertare i motivi di quell'improvviso malore. L'alcol test ha sciolto...