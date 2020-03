IL RETROSCENA

ROMA Il clima da unità nazionale finisce sugli scogli del secondo decreto che il consiglio dei ministri dovrebbe licenziare tra domani e dopodomani. Il no della Lega Giuseppe Conte se lo aspettava e trascina la contrarietà di FI e FdI a qualunque forma di condivisione delle misure che il governo intende prendere per affrontare la crisi economica che si sta portando dietro il virus.

IL TEMPO

La manovrina anti-coronavirus da 3,6 miliardi - questa la cifra messa a disposizione dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri - agita però anche i partiti di maggioranza. M5S e Iv ritengono insufficienti i fondi messi a disposizione e vorrebbero che lo sforamento fosse sopra lo 0,2%. Inoltre ai renziani poco garba la transitorietà di alcune norme che verrebbero limitate nel tempo malgrado non si sa ancora quando finirà l'emergenza sanitaria che trascina il destino di tante imprese e famiglie.

Con la proposta di inserire nel decreto la sospensione dei mutui per tutto il 2020 «a chi è in difficoltà», Matteo Renzi sembra puntare al terzo decreto che Conte ha promesso ieri durante la riunione con i capidelegazione della maggioranza, mentre quello in discussione prevede misure di intervento e di sostegno limitate nel tempo. Un'incertezza anche normativa che il Covid-19 alimenta. Le risorse a disposizione del secondo decreto sono per ora limitate anche se Luigi Marattin, che ha illustrato a Conte la proposta del blocco dei mutui e il piano di shock di investimenti nel corso della riunione a palazzo Chigi, è ottimista.

Nella riunioni di ieri sera, prima con i capidelegazione di maggioranza, poi con i ministri e infine con i capigruppo di maggioranza e opposizione, Conte ha difeso le misure sinora adottate, compresa la chiusura dei voli da e per la Cina, e ha ringraziato anche gli esponenti dell'opposizione per il sostegno dato al primo decreto già convertito in legge dal Parlamento. Resta il fatto che appena si mette da parte l'emergenza sanitaria e si parla di quella economica, la tregua tra i partiti si interrompe. FI e Lega hanno rotto per primi il fronte di solidarietà contestando le proposte iniziate a circolare e, soprattutto, i 3,6 miliardi messi a disposizione dal Mef. Per Salvini si tratta di «briciole» e la Lega propone di estendere la zona rossa a tutta l'Italia. I I capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari si sono presentati a palazzo Chigi con un pacchetto corposo di proposte che politicamente accentuano la frattura con l'esecutivo. Non da meno fanno le capigruppo di FI Bernini e Gelmini e anche il M5S ha le sue proposte lanciate dal blog delle Stelle. Duro il reggente del M5S Vito Crimi, che oltra a prendersela di nuovo con Zingaretti per aver convocato le parti sociali, va all'attacco dell'ex alleato: «Salvini dovrebbe essere l'ultimo a parlare, ha lasciato nel momento in cui doveva assumersi le responsabilità, quando dovevamo varare una manovra».

Nel frattempo il governo è al lavoro anche sulla risoluzione con cui chiederà al Parlamento di poter sforare il deficit e sulla quale potrebbe raccogliere anche il consenso dell'opposizione anche se quest'ultima considera «minimo» lo 0,2 in più di debito. Anche se la cifra non è quella di una manovra di bilancio, la voglia di posizionamento dei partiti è la stessa e la promessa di Conte di far seguire a quello in discussione un altro provvedimento, potrebbe non bastare a sedare le contrapposizioni.

LE ROSSE

Nel testo che Conte confida di portare al consiglio dei ministri di domani - insieme alla nota di variazione del Def - spiccano il forte sostegno al sistema sanitario - specie del Nord - il rafforzamento degli ammortizzatori sociali in tutta la Penisola, e non solo nelle zone rosse e una serie di provvedimenti per dare un primo sostegno alle attività produttive che risultano più penalizzate.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA