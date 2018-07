Ma questo non è un Paese di xenofobi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Erano convinti che volesse rubare, che fosse un ladro. Lo hanno inseguito e lo hanno ucciso di botte. Se quell'uomo ad Aprilia non fosse stato un marocchino, ma un eskimese o un padano o un meridionale, il risultato della ronda anti-ladro, e non anti-immigrato, sarebbe stato purtroppo lo stesso. Ma subito è scattato il riflesso condizionato di chi vede razzismo dappertutto, anche dove non c'è. Quel che c'è, invece, insieme all'allarmismo per l'invasione degli stranieri che i dati non certificano, è la psicosi, la semplificazione, la...