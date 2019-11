Ma ora l'emergenza si sposta sulla costa Zaia: fiumi a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMETREVISO Il mare si mangia le spiagge. Chilometri e chilometri di litorale divorati dalla marea e dalle onde. Jesolo, Caorle, Bibione, che ieri è andata sott'acqua, in ginocchio. Il governatore Luca Zaia parla di tragedia. Il Veneto martoriato dal maltempo si specchia nel dramma di Venezia allagata, ieri acqua alta a 155 centimetri, ma guarda con angoscia il tormento di una fascia costiera messa duramente alla prova. «A parte Venezia, l'emergenza è per quanto sta accadendo in montagna e nel Veneto orientale», spiega il governatore,...