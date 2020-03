IL RETROSCENA

ROMA Il secondo consiglio europeo in videoconferenza in una settimana e il terzo previsto per la prossima, segnalano il bivio dove si trova l'Unione alle prese con regole che saltano, e che saranno tutte da riscrivere, ma soprattutto con un egoismo che la gravità della situazione fatica a scalfire.

La diversità temporale di diffusione del virus, e la lentezza con la quale si è percepita la gravità della situazione nell'Unione, ha generato una sorta di sfasamento che il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, al termine del Consiglio, sostiene si stia recuperando perchè si va «correggendo l'egoismo di paesi».

IL CLIMA

Anche a Bruxelles, come a Roma, ci si muove con una strategia del giorno per giorno che risente soprattutto delle diverse consapevolezze dei governi. La tentazione di chiudersi, nel timore delle rispettive opinioni pubbliche, è forte e la vicenda delle mascherine destinate all'Italia, e bloccate ai confini da Francia e Germania, sono frutto di un clima che ora si riscontra nel caos alle frontiere interne dove uomini e merci sono bloccate per ore. Nel suo intervento al Consiglio Ue, il premier Conte ha invitato i 27 colleghi, la presidente della Bce Christine Lagarde, quella della Commissione Ursula von der Leyen e dell'eurogruppo Mario Centeno, a non illudersi che si possa uscire da soli da uno tsunami del genere e che «se procederemo divisi la risposta sarà inefficace e ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati».

Sulla carta la potenza degli stanziamenti che la Commissione e la Banca centrale europea hanno messo in campo è impressionante. Tra i 1400 e i 1700 miliardi di euro se si considerano non solo le cifre di sforamento autorizzate ad ogni singolo stato, ma anche i 500 miliardi del Mes e i 120 della Bce che si uniscono ai 20 miliardi al mese pronti per agire con il Qe.

Più che un bazooka, una sorta di piano Marshall europeo che mette a dura prova la linea del rigore, ma che è ancora privo di una direzione di marcia. L'Italia prova a giocare la sua partita ma è appesantita da una enorme mole di debito pubblico che la rende meno credibile. La richiesta italiana di emettere dei Covid-bond, o coronavirus-bond - nomi quanto mai infelici - ripropone il quesito sull'opportunità di mettere in piedi un meccanismo solidale di ripartizione del debito. I tedeschi continuano a non condividere la prospettiva e la Merkel, al termine della riunione, torna ad escludere l'idea rimandando ai ministri dell'eurogruppo il compito di tornare con nuovi proposte. Anche sul fondo di garanzia Ue - proposto sempre da Conte - che possa finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi, non c'è stata risposta. Il pressing italiano affinchè si trovino risposte adeguate e rapide per evitare che l'emergenza sanitaria non si trasformi a breve in una catastrofe economica, non dà frutti. La Merkel sostiene che l'Europa «è risoluta ad agire unita», ma non si comprende ancora come. Con lo spread che è quasi il doppio di un mese fa, l'Italia rischia però di diventare a breve il Paese di un nuovo contagio. Poichè «nessun pasto è gratis», come diceva Milton Friedman, sui mercati siamo chiamati a rispondere della bassa crescita dei mesi pre-Covid e anche dei 25 miliardi che intendiamo spendere con l'ultimo decreto.

Per il governo avere a che fare sui mercati con il nodo del debito, mentre corre l'emergenza sanitaria e si continua demagogicamente a considerare il Mes come un mostro a tre teste, significa rischiare l'osso del collo. Conte ne è consapevole e ieri ha cercato sostegni in Europa, ma le resistenze sono forti e i tempi si allungano. Forse troppo per permettersi di prolungare il blocco del Paese oltre il 3 aprile e rischiare che il virus della recessione e di un pil a -10 produca altre vittime.

Marco Conti

