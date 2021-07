Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA L'Italia giocherà martedì la semifinale contro la Spagna a Wembley senza tifosi. L'Inghilterra è off limits. Regole rigidissime: quarantena di 10 giorni, Covid hotel a pagamento e due tamponi da fare. Pagando diverse sterline in più si potrà dimezzare la quarantena ma comunque non ci sono i tempi tecnici per liberarsi entro martedì. A questi poi vanno sommati i cinque giorni di isolamento al rientro in Italia. Dunque gli...