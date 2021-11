Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ma la Lega ha bisogno di Draghi per governare? Per Massimiliano Romeo, capogruppo del partito di via Bellerio al Senato, «la Lega deve fare la Lega, non può snaturarsi. Deve mantenere la sua identità. Abbiamo delle radici, un'appartenenza, una storia, delle tradizioni. Altrimenti rischiamo di annullarci. La scelta di entrare in questo governo con il Pd non è stata facile e questa esperienza non è ripetibile».Quindi nessun partito per...