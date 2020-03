IL CASO

ROMA Un'altra chiusura. Un altro grande gruppo italiano che ferma la produzione, chiude le fabbriche e preferisce che i propri dipendenti restino a casa per la loro sicurezza e per evitare il contagio. Ieri è toccato alla Ferrari annunciare la decisione di fermare la catena di montaggio. A Maranello, da oggi fino al prossimo 27 marzo, i cancelli resteranno chiusi. Questo, ha spiegato la società, «nell'interesse primario del benessere dei lavoratori e segue una serie di rigorose disposizioni già attuate a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro». Potrebbe apparire quasi una contraddizione nel giorno in cui gli industriali e i sindacati hanno siglato insieme al governo un protocollo di sicurezza per continuare a tenere le fabbriche aperte. In realtà, in molti si stanno rendendo conto che attuare regole stringenti di prevenzione all'interno degli stabilimenti, nelle catene di montaggio, non è semplice. E nemmeno sicuro. Il coronavirus è un nemico invisibile, insidioso. Basta poco, pochissimo. Errori difficili da prevedere ed evitare. Le aziende che hanno le spalle più larghe e che possono permettersi un paio di settimane di stop alla produzione lo fanno. È l'unico modo davvero sicuro di non far correre rischi ai lavoratori. Fca ha fatto da apripista. A metà settimana ha chiuso gli stabilimenti di Pomigliano, Melfi e Cassino. Prima con l'intenzione di sanificare gli ambienti, poi però ha prolungato la serrata. Per noi, ha spiegato il ceo del gruppo Mike Manley, «l'interesse primario è il benessere dei lavoratori».

La Fca non è l'unica. Fincantieri ha sospeso tutte le attività produttive in tutti gli stabilimenti italiani fino al 29 marzo, con il ricorso alle ferie collettive. Electrolux si fermerà domani a Pordenone per la sanificazione, per poi riprendere la produzione il giorno dopo, mentre nello stabilimento trevigiano di Susegana la fermata potrebbe durare di più se verranno accolte le richieste del sindacato. Anche la Ducati di Bologna si è fermata fino all'inizio della prossima settimana con l'obiettivo, concordato con il sindacato, di riaprire progressivamente a turni ridotti alcuni reparti adattati alle nuove norme. A sua volta Lamborghini ha chiuso fino al 25 marzo lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese dove lavorano 1.800 persone. La Brembo, che ha i suoi stabilimenti nel bresciano e nel bergamasco, le aree più colpite dal virus, ha sospeso dal 16 al 22 marzo le attività produttive a Stezzano, Curno e Mapello: solo lo stabilimento cinese è tornato al lavoro. A casa anche i 1.400 dipendenti della Denso di Poirino, che opera nella componentistica auto, dove due impiegati sono risultati positivi al virus. E poi ci sono imprese come Almaviva che ha fermato il lavoro di 5 mila dipendenti dei call center per i quali non era possibile lo smart working.

Ma per ogni azienda che ferma la produzione ce ne sono moltissime che invece vanno avanti. Soprattutto le piccole e medie imprese, soprattutto quelle del Nordest inserite nelle catene internazionali del valore. Per loro il timore più grande è di non riuscire a rialzarsi. Di perdere commesse e clienti a favore degli agguerriti concorrenti stranieri che in questi giorni approfittano in tutti i modi della crisi italiana per guadagnare quote di mercato. Ma quello che è avvenuto in Italia rischia di essere l'esatta fotografia di quanto potrà accade in altri Paesi. Molti altri Paesi.

