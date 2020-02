IL CASO

LONDRA Il Regno Unito post-Brexit non è il paese di cui la Scozia, dove ancora sventola la bandiera europea, ha scelto di restare parte nel 2014. Per questo, secondo la leader indipendentista Nicola Sturgeon, c'è bisogno di un nuovo referendum a stretto giro, anche se probabilmente non quest'anno perché «non ci sono scorciatoie», i referendum selvaggi sono controproducenti e bisogna arrivare a un risultato incontrovertibile, in grado di essere accettato dalle capitali europee, cercando di non ripetere l'esempio catalano. Per questo, dopo che YouGov ha parlato di una maggioranza del 51% a favore dell'indipendenza secondo i sondaggi, una Sturgeon più cauta del solito ha promesso di mantenere «sotto costante controllo», attraverso la creazione di una convenzione costituzionale di deputati e esperti, la possibilità di indire un voto, lasciando a Downing Street il compito di adire, eventualmente, le vie legali. Qualora «il governo britannico dovesse continuare a negare il diritto della Scozia di decidere, potremmo raggiungere il punto in cui sarà necessaria una messa alla prova», ha detto la leader dell'Snp in un intervento a Edimburgo, aggiungendo che la priorità al momento è convincere «con passione ma anche con pazienza e rispetto» una maggioranza di scozzesi a sostenere l'indipendenza anche attraverso 2,5 milioni di sterline da spendere in pubblicità, video e campagne. Perché il paese ha respinto la Brexit con il 62% dei voti contro il 38% e secondo la Sturgeon l'appuntamento storico di ieri sera è stato affrontato con «reale e profonda tristezza» dalla popolazione. «Occorre dimostrare chiaramente che c'è una maggioranza a sostegno dell'indipendenza e che la sua legalità è al di fuori di ogni dubbio», ha aggiunto, «altrimenti l'esito, anche se positivo, non verrà riconosciuto da altri paesi». È insomma pronta ad andare alla guerra con Johnson, che le ha negato il trasferimento di poteri necessario per indire un nuovo referendum dopo che il suo partito, lo Snp, ha vinto 48 seggi su 59 alle elezioni di dicembre.

LA TRANSIZIONE

Facendo riferimento al voto del 2014, quando la permanenza nel Regno Unito vinse con il 55% dei voti contro il 45%, Johnson aveva ricordato come fosse stato definito «un voto di quelli che si tengono una sola volta in una generazione». Ma come dimostra il caso della stessa Brexit e di un paese che ieri, tra chi festeggiava, chi protestava e chi faceva finta di niente sperando solo nella rapida fine delle polemiche da incubo degli ultimi anni, i referendum non sono mai soluzioni nette a un problema. E per l'Irlanda del Nord, che a differenza della Scozia vedrà le sue condizioni pratiche divergere da quelle del resto del paese al termine del periodo di transizione, l'idea di una riunificazione con la repubblica irlandese sarebbe comunque molto problematica. Però lo Sinn Fein insiste perché un referendum sia inserito in un programma di governo per i prossimi cinque anni. «Non seppellite la testa nella sabbia facendo finta che non ci sia un cambiamento, perché questo cambiamento c'è», ha insistito Mary Lou McDonald, la leader dello Sinn Fein in Irlanda del Nord.

Per evitare un confine fisico tra le due Irlande ed eliminare il potere che Bruxelles avrebbe mantenuto con il famigerato backstop' negoziato da Theresa May, Boris Johnson ha accettato una soluzione in cui Belfast continuerà a seguire le regole europee su agricoltura e beni manifatturieri, a differenza della Gran Bretagna, e i controlli dell'unione doganale Ue verranno spostati al Mar d'Irlanda, creando di fatto una frontiera tra l'isola e il resto del paese. Un sistema inviso agli unionisti del Dup, un tempo alleati del governo e convinti sostenitori della Brexit e ora pronti a dare guerra a un sistema che incrina quell'unione per la quale hanno tanto lottato.

Cristina Marconi

