Ma il segnale non convince il Viminale: solo parole, il nodo sono gli economici

IL RETROSCENAROMA «Belle parole, per carità. Ma tali rimangono». L'apertura di Ursula von der Leyen all'Italia sulla questione migranti viene accolta con le pinze dai «Viminali 1 e 2». Da Roma e da Milano Marittima, quartier generale di Matteo Salvini, trapela comunque freddezza e poco entusiasmo. Sentimento, tra le altre cose, condiviso anche dai vertici del M5S. Il vicepremier e ministro dell'Interno non commenta: in ballo c'è la delicata partita del commissario europeo. Dunque la prudenza è d'obbligo, anche solo per non sovrapporre i...