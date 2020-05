IL RETROSCENA

ROMA «L'Italia ha negoziato su tutti gli strumenti e per giugno confidiamo di avere tutto pronto e sul tavolo. Poi si valuterà, ma non è che se si usa uno strumento si rinuncia all'altro». Enzo Amendola, ministro per gli Affari Europei, non si scompone più di tanto. Eppure la querelle sul Mes continua ad appassionare e dividere la maggioranza e non solo. Il governo Conte aveva subordinato il suo possibile utilizzo alla mancanza di condizionalità, e ora che è stato scritto che non ci sono - a patto che le risorse vadano ad affrontare i costi sostenuti dal sistema sanitario per affrontare il virus - rischia di aprirsi un problema serio.

LA RAGIONE

Il Pd, forse per la prima volta, non fa mistero della sua irritazione nei confronti dell'alleato pentastellato che ha anche messo in dubbio l'efficacia della trattativa (il Mes «debolmente migliorato») condotta in Europa da quattro esponenti di spicco del Pd: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il commissario Ue Paolo Gentiloni, il presidente del Parlamento Ue David Sassoli e il ministro Amendola. Ma se il presidente del Consiglio spera di avere pronto a breve anche il Recovery fund, in modo da inserire tutto in un unico pacchetto meno sgradito alla consistente ala sovranista M5S, iniziano a muoversi i presidenti di regione che alla fine - visto che la sanità è di competenza regionale - potrebbero essere i veri e ultimi beneficiari dei 37 miliardi che il Meccanismo Europeo di Stabilità mette a disposizione.

Ed infatti ieri si sono fatti sentire il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il collega della Liguria Giovanni Toti che chiedono l'attivazione del Mes insieme a regole semplici per utilizzare i fondi. Malgrado il no deciso di Matteo Salvini all'utilizzo del Mes, non si sono ancora espressi i governatori della Lega che peraltro guidano anche due regioni, come la Lombardia e il Veneto, con il più alto numero di contagi e di spese.

Se si considera che solo per l'affrontare l'emergenza, il ministro della Salute ha chiesto e probabilmente ottenuto, 3,2 miliardi che verranno inseriti nel decreto-aprile (ribattezzato decreto-rilancio), si può immaginare quale siano le esigenze del sistema sanitario regionale che ha subito per anni continui tagli. Oltre ai problemi che potrebbero sorgere nella Lega sull'utilizzo a meno dei soldi del Mes per sostenere la sanità di Lombardia e Veneto, restano irrisolti quelli nella maggioranza sul decreto da 55 miliardi. Una montagna di denaro, tutto a debito, che non basta però per accontentare tutti. All'appello mancherebbero sette miliardi ed è forse per questo che ieri sono circolate indiscrezioni su possibili condoni edilizi che hanno generato l'alzata di scudi del reggente M5S Crimi, del ministro dell'Ambiente Costa, della responsabile ambiente dem Chiara Braga, ma con i grillini che hanno scaricato sul Pd la responsabilità del comma poi soppresso.

Anche su quello che i grillini chiamano Reddito d'emergenza non si è ancora trovato l'accordo. Il Pd vuole che abbia tutti i caratteri della straordinarietà e non del sussidio che di fatto sarebbe più universale - coprendo di fatto anche il lavoro in nero - del reddito di cittadinanza. Su questo punto il capodelegazione del Pd Dario Franceschini non intende mollare e spinge affinchè venga dato in un'unica soluzione come una sorta di una-tantum.

LA SCUSA

In fibrillazione è anche Italia Viva. Ieri Matteo Renzi ha riunito i suoi eletti, a distanza, e anche se ha escluso di voler ora picconare il governo, continua a tenere alta l'asticella delle richieste lamentando una scarsa considerazione da parte degli alleati, e soprattutto di Conte, alle richieste di Iv. Al primo punto c'è la questione dei cantieri delle grandi opere ferma da mesi e non per colpa del Covid-19. A seguire il nodo delle nomine, soprattutto nelle commissioni parlamentari che a giugno vanno in scadenza. «Siamo la metà del Pd e vogliamo la metà dei posti», sostengono i renziani. A metà settimana il nuovo incontro tra Conte e la delegazione di Iv. Dopo il varo del decreto-rilancio, ma prima del voto sulla mozione di sfiducia a Bonafede che ci sarà al Senato probabilmente lo stesso giorno della mozione di sfiducia al ministro Gualtieri.

Marco Conti

