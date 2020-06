IL RETROSCENA

ROMA «Rispetto ai suoi standard, devo dire che Bonomi si è mostrato soft». Giuseppe Conte a fine giornata, dopo il lungo incontro con Confindustria e le altre associazione degli imprenditori, con accanto i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, sintetizza così ai suoi il confronto con il presidente degli industriali Carlo Bonomi a Villa Pamphili.

E anche se la parola d'ordine è «ricucire», il premier non riesce a trattenere un moto di insofferenza. La prova: una stilettata durante la conferenza stampa: «Mi chiedete della restituzione di 3,4 miliardi di accise energetiche sollecitata da capo di Confindustria? Voliamo un po' alto, oggi il tema è il rilancio del Paese».

Come dire: da Bonomi mi sarei aspettato ben altro, non avrei mai pensato che sarebbe arrivato qui per battere cassa. Giudizio condiviso da un ministro che ha partecipato all'incontro e che aggiunge: «Il libro di Bonomi è una raccolta di saggi in gran parte vecchi, con zero proposte. Meno male che ci accusava dicendo che il piano del governo era poco concreto...».

Valutazioni impietose a parte, Conte e il Pd non sono intenzionati ad andare alla guerra con Confindustria. Il premier sa bene, anche perché gliel'ha spiegato più di un ministro dem, che avere contro l'associazione degli imprenditori «non è un toccasana per qualunque governo, figurarsi per il nostro...». Che deve fare i conti con il rischio implosione dei 5Stelle. E ogni giorno deve riuscire faticosamente ad andare avanti, dribblando i paletti ideologici dei grillini, statalisti e assistenzialisti, dunque storicamente avversari del mondo imprenditoriale.

A Conte non sfugge il tifo di Bonomi e degli industriali a favore di un cambio di governo e dell'insediamento a palazzo Chigi di un premier alla Draghi sensibile alle istanze delle imprese e «adeguato a gestire la grande sfida della ricostruzione del Paese», in quanto deputato dell'ideologismo grillino. E anche lui coltiva il sospetto, comune ai 5Stelle, che «l'aggressività» di Bonomi sia dettata dalla voglia di partecipare alla spartizione della torta dei fondi europei che pioveranno sull'Italia.

Ma nella riunione a Villa Pamphili e nei colloqui a margine, il premier ha avuto un approccio dialogante. Ed è stato ricambiato da Bonomi che in privato l'ha rassicurato: «Non seguirò Salvini sulle barricate».

Così, un po' alla Zelig come aveva fatto lunedì con i sindacati quando si era mostrato operaista e martedì con i commercianti quando ha definito «dolce» il piano contro l'uso del denaro contante, anche con gli industriali Conte scandisce parole gradite ai suoi interlocutori. Con una sola eccezione, quando all'attacco di Bonomi sul ritardo della cassa integrazione, il premier risponde piccato: «Abbiamo l'umiltà di ammettere errori e ritardi, ma non possiamo essere chiamati a rispondere delle carenze strutturali che il sistema si porta dietro da circa 20 anni».

MANO TESA

Per il resto, si diceva, è stato tutto un tendere la mano. Un cercare se non la pace, almeno una tregua con il mondo imprenditoriale: «C'è qualche diversità di opinione, ma nessun pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica». «Le imprese sono il pilastro della società, condividiamo anche la filosofia di Milton Friedman: per noi l'obiettivo di un'impresa è produrre guadagno». «Verso di voi attenzione costante, se non vi preserviamo dallo choc prodotto dalla pandemia non andiamo da nessuna parte. Faremo tesoro delle vostre critiche e siamo pronti ad accogliere le vostre proposte». «Il governo non è statalista, pronti al sostegno alle imprese in punta di piedi». Come dire: non vi ritroverete lo Stato azionista. Epilogo, per la verità caldeggiato dai 5Stelle con il ministro Patuanelli (Sviluppo economico) in testa. Bonomi non si sottrae. E a dispetto degli attacchi della vigilia, a sera parla di «stima reciproca» e di «rapporti buoni».

Tregua si voleva a palazzo Chigi e dintorni. Tregua è stata.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

