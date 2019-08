Ma i cantieri sono già partiti e dalla Ue in arrivo più fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOROMA La Tav decolla. Nonostante il fuoco di sbarramento di M5s e le manifestazioni di protesta in Val di Susa. La lettera inviata dal Mit, ma non firmata dal ministro Danilo Toninelli, ha innescato un processo virtuoso. Non solo politicamente rilevante, ma tecnicamente decisivo per le sorti dell'infrastruttura. Avviando, o meglio accelerando, di fatto lavori per 3,8 miliardi sugli 8,6 totali della tratta Torino-Lione. Il che significa, almeno sul fronte italiano, 10 anni di appalti per almeno 4 mila posti. E ricadute sul territorio...