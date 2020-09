IL FOCUS

ROMA Non solo lo stop alla Tosap per tutto il 2021: bar e ristoranti chiedono pure di ridurre la Tari. La possibile proroga dell'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche fa gola ai ristoratori che proprio grazie ai tavolini esterni sono riusciti a fare i conti con il distanziamento sociale senza vedere le proprie entrate precipitare del tutto.

LA CRISI

Ma la misura d'emergenza, pure se prolungata, non basta da sola a risollevare un settore in affanno, che per sopravvivere ha bisogno in questa fase di tagliare i costi il più possibile. Come se ne esce? Ci spiega il presidente di Fiepet, la Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici che aderisce a Confesercenti, Giancarlo Banchieri: «A fronte dei ricavi che diminuiscono bisogna intervenire sulla struttura dei costi. Grazie ai dehors, ossia gli spazi esterni, bar e ristoranti hanno tirato avanti: in media le consumazioni all'esterno hanno inciso per il 50 per cento sul fatturato delle attività che rappresentiamo nei mesi estivi. Dunque se la misura d'emergenza verrà estesa, come ci auguriamo, allora per il settore sarà più facile resistere. Però bisogna anche intervenire sulla Tari. Non è giusto che imprese come le nostre, costrette prima a chiudere per mesi e poi a occupare i locali per metà per effetto delle regole sul distanziamento, debbano pagare lo stesso importo versato prima del Covid-19, quando la situazione era ben diversa da quella attuale». Nella Capitale, proprio in questi giorni, i commercianti hanno ricevuto le cartelle relative alla Tari dei primi sei mesi del 2020, periodo durante il quale molti di loro avevano le saracinesche abbassate. Sulla tassa sui rifiuti i Comuni per adesso si muovono in ordine sparso: a Milano sconti del 40 per cento sulla parte variabile per i negozi chiusi durante il lockdown, mentre a Roma la sindaca Virginia Raggi non concede riduzioni nonostante il pressing dei ristoratori. Le associazioni di categoria chiedono anche che il credito d'imposta sui canoni di locazione venga esteso a tutto il 2021 perché al momento il destino degli esercizi pubblici appare incerto. Bar e ristoranti temono l'arrivo dell'autunno, che renderà inutilizzabili gli spazi esterni con tavolini e sedie, perché a quel punto disporranno solo delle sale interne (anzi di una parte di esse) per accogliere i clienti. L'aumento dei contagi inoltre potrebbe determinare un nuovo calo della domanda anche in assenza di un altro lockdown, spiegano gli addetti ai lavori. «Anche il ricorso massiccio allo smart working pesa da questo punto di vista. Chi gestisce un ristorante a Roma davanti a un ministero che a causa del virus oggi è vuoto per metà paga lo stesso affitto pattuito prima della pandemia nonostante il valore dei locali sia inevitabilmente cambiato», aggiunge Giancarlo Banchieri di Fiepet. Altro tasto dolente: il costo del lavoro. «Il governo ha previsto sgravi contributivi importanti a beneficio degli imprenditori che richiamano in attività i lavoratori messi in cassa integrazione a patto che nemmeno uno rimanga a casa. Ma per chi fa il nostro lavoro è una condizione impossibile da rispettare: per un ristorante con meno tavoli e meno richiesta non ha senso rimettere in moto tutto il personale come se il Covid-19 fosse solo un brutto ricordo. Bisogna concedere degli sgravi anche agli imprenditori del nostro settore che tolgono dalla cassa integrazione più del 50 per cento dei dipendenti», conclude il presidente Banchieri.

Per le associazioni di categoria, le imprese che rischiano di chiudere per sempre i battenti già da questo autunno nel turismo e nel commercio sono circa 90 mila.

Fra. Bis.

