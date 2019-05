Ma dalla Libia ai tagli alle cattedre di lingua mai così tanti gli sgarbi di Parigi a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA Così vicini, così lontani. Sul Wikipedia francese e sulle lapidi in memoria ad Amboise, il nome di Leonardo è storpiato in Léonard de Vinci: c'è da stupirsi, allora, che al di là di celebrazioni e altisonanti dichiarazioni di amicizia, resti il vizietto Oltralpe di vedere l'Italia come un territorio di scorribande politiche ed economiche irradiate dal centro del mondo, ossia Parigi? Metti per esempio la Libia. A parole la Francia riconosce, insieme a tutta l'Unione Europea e all'Onu, il governo di concordia nazionale di Al...