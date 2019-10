Ma dal balzello green si salvano a sorpresa le bottiglie in plastica riciclata per bevande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il governo prepara uno sconto sulla plastic tax da 400 milioni di euro per tendere una mano alle imprese minacciate dal balzello green, da quelle che vendono bevande analcoliche come Coca Cola ai produttori di acque minerali agli specialisti degli imballaggi in plastica. Un ripensamento reso necessario dalle forti polemiche sollevate in questi giorni dall'ecotassa. La nuova versione risparmierà il Pet, il materiale di cui sono fatte per esempio le bottiglie per bevande ma anche gli imballaggi in ambito alimentare, cosmetico e...