IN TRASFERTA

CAVALLINO TREPORTI Deriso e isolato perché veneto. E per la precisione di Cavallino-Treporti. Lui è un quarantenne, M.S., dallo scorso autunno in trasferta di lavoro ai cantieri navali di Ancona. Nei primi giorni di esplosione del caso coronavirus, non ha registrato problemi. E lo stesso è accaduto per gli altri colleghi veneti. Ma da lunedì scorso la situazione si è cambiata radicalmente. E sempre per effetto di come viene percepito il fenomeno Covid-19. Ma in ogni caso la sostanza non cambia e per il 40enne litoraneo l'amarezza è stata inevitabile. Anche perché, alla fine, gli episodi in cui è stato suo malgrado protagonista sono stati addirittura tre e tutti sono avvenuti nella stessa giornata. «La scorsa settimana, quando si sono registrati i primi casi racconta l'uomo non ho avvertito alcun problema. La situazione, invece, è cambiata lunedì scorso. Tutto è iniziato quando un altro collega mi ha chiesto di dove sono originario: appena ho pronunciato la parola Veneto, ha indossato una mascherina. In quel momento ho pensato ad uno scherzo, tant'è gli ho risposto ridendo, dicendo che noi veneti bruciamo il virus con la grappa, aggiungendo poi che non sono né contagiato né un appestato». Il secondo episodio è accaduto poco dopo, nei bagni del cantiere. «In questo caso dice sempre M.S. un operaio appena ha sentito il dialetto veneto si è allontanato in tutta fretta. È stato in quel momento che ho avvertito che qualcosa era cambiato nei rapporti quotidiani e che non si trattava di uno scherzo». Anche perché il terzo episodio è avvenuto in serata, fuori dall'orario di lavoro. «Ero assieme ad altri due colleghi, anche loro residenti nella provincia di Venezia continua a raccontare il 40enne ci trovavamo in supermercato per fare la spesa: al momento di pagare la cassiera ci ha chiesto da dove arrivassimo, appena abbiamo detto dalla provincia di Venezia, ha sgranato gli occhi e in malo modo ci ha detto cosa stessimo facendo li. Personalmente sono rimasto incredulo e senza parole».

Giuseppe Babbo

