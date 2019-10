«Ma con elicotteri e ossigeno si sta uccidendo l'alpinismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nirmal Purja ha portato a termine un'impresa eccezionale, «ma questo non è alpinismo». Anzi, «è la morte dell'alpinismo e lui è l'assassino perfetto». Agostino Da Polenza, 64 anni, curriculum con diciotto spedizioni sugli 8.000, studioso della montagna e oggi presidente del Comitato Ev-K2-Cnr che svolge ricerche utili al mondo dell'alta quota, traccia una riga netta tra uomini come Reinhold Messner, il polacco Jerzy Kukuczka e l'ex gurkha nepalese. Solo lui ha scalato le quattordici vette più alte del mondo in poco più di sei mesi,...