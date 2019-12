«Ma 12 senatori di FI pronti a staccarsi Stampella a Conte? No, per ora...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Senatore Paolo Romani, è arrivato il momento?«Credo proprio di sì. Le scissioni non sono mai semplici, anche perché per una vita io e tanti amici siamo stati al fianco del presidente Berlusconi».E però?«Al Senato siamo pronti a entrare in 12 nel gruppo misto e stiamo lavorando a 20 persone che facciano altrettanto alla Camera. Per molti è arrivato il momento del coraggio».(Mara Carfagna per ora non dovrebbe far parte del progetto, anche se la situazione è molto fluida).Allora nasceranno i responsabili per Conte in Senato?«No, non...