(m.cr.) La chiusura delle aziende non essenziali fino al 3 aprile rischia di costare caro all'Italia e al Veneto (1,5 miliardi di export). Ma i sindacati fanno muro e anche nel Nordest la Cisl chiede di verificare la lista del decreto per evitare che si inseriscano attività non strategiche. «Mi auguro che non ci sia uno sciopero, il Paese non se lo può permettere», dice il premier Conte al termine del cdm che ha approvato il decreto legge con sanzioni più pesanti per chi viola le norme anticontagio. Ma anche ieri nel Veneto i metalmeccanici hanno deciso di incrociare le braccia per la sicurezza in Carel, Maschio Gaspardo, Antonio Carraro, solo nel Padovano: «Le aziende del nostro settore chiuse in base al decreto sono già il 50% - dice il segretario Fim di Padova Rovigo Nicola Panarella - e da domani saranno molte di più». Electrolux ha messo tutti gli addetti in cig per tre settimane. Cgil, Cisl e Uil sono pronti allo sciopero generale in assenza di ulteriori restrizioni mentre nel credito l'intesa con i sindacati prevede che si va in banca solo per appuntamento. Via libera in Veneto all'accordo sulla cassa integrazione in deroga. L'assessore regionale Donazzan: «Al via le domande di accesso, fabbisogno stimato di 200 milioni al mese». Il governo per ora ha stanziato 99 milioni.

