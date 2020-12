(m.a.) Le indagini sul duplice omicidio-suicidio sono condotte dal sostituto procuratore Sergio Dini. Il magistrato ha ordinato l'autopsia sui tre corpi, per capire con quante coltellate il padre ha ucciso i sue due figli. Inoltre sul cadavere dell'assassino i medici legali dovranno effettuare gli esami tossicologici, per appurare se prima di compiere il massacro abbia assunto delle droghe. Saranno anche esaminati i due coltelli da cucina trovati sulla scena del crimine e sequestrati dai carabinieri. Uno solo però sarebbe stato usato da Alessandro Pontin per assassinare Francesca e Pietro. E poi gli inquirenti dovranno scoprire il reale movente di tanta follia. Già nella giornata di ieri i militari hanno sentito l'attuale compagna del 47enne e una amica della compagna. Avrebbero sentito, anche se solo parzialmente, anche l'ex moglie tuttora in stato di choc. Nelle prossime ore gli investigatori tenteranno di fare chiarezza sul caso, ascoltando i parenti stretti di Pontin, ma anche i suoi amici e i suoi vicini di casa. In molti lo conoscevano anche nel comune di Scorzè in provincia di Venezia, dove si era trasferito per qualche tempo dopo il divorzio. Tanti lo hanno descritto come una persona tranquilla ed equilibrata, nessuno lo avrebbe mai immaginato capace di un'azione così terribile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA