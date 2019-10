M5s, venti di fronda sul voto alle Camere Maniero e Raduzzi: «Noi non usciamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PENTASTELLATIVENEZIA Parlamentari del Movimento 5 Stelle oggi al voto per l'elezione dei nuovi capigruppo di Camera e Senato. Sulle urne soffiano i venti di fronda: secondo indiscrezioni di Palazzo, per esempio, se l'ex ministro Danilo Toninelli non venisse risarcito per la mancata conferma al Governo con la nomina a leader sui banchi di Palazzo Madama, potrebbe mettersi ufficialmente alla testa dell'ala malpancista che in maniera variegata contesta la linea del capo politico Luigi Di Maio, il peso di Davide Casaleggio e l'alleanza con il...