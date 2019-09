M5S, si apre il fronte Dibba Il premier: del Pd io mi fido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA Le parole di Di Battista? «Io mi fido del Pd perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questa esperienza del governo». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal palco della festa di Articolo1 così risponde ad una domanda di Enrico Mentana che gli ripropone le affermazioni che in mattinata Alessandro di Battista aveva affidato ai social. «Il governo c'è e ai miei ex-colleghi, ai quali voglio bene anche quando non sono d'accordo con loro dico: non vi fidate! Non vi fidate del Pd derenzizzato,...