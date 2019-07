M5S, sì al mandato zero ma è flop di votanti E sul decreto sicurezza i ribelli non cedono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA ROMA Niente plebiscito, anzi. Passa su Rousseau il pacchetto di riforme proposto da Luigi Di Maio per riorganizzare il M5S, ma partecipa al voto solo un iscritto su 4 (circa 25mila su una base «di 100mila», stando alle recenti dichiarazioni del Capo politico e vicepremier: il dato non è mai stato certificato da Davide Casaleggio). E inoltre sul tema più innovativo per la creatura di Beppe Grillo, ovvero la deroga al secondo mandato per i consiglieri comunali e municipali con l'introduzione dell'ormai celebre «mandato zero»,...