M5s resiste: «Sull'autonomia parola alle Camere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFORMAROMA Autonomia differenziata. Matteo Salvini l'ha messa nell'agenda delle priorità come condizione per andare avanti già dalla notte del 26 maggio: «Entro l'estate ci sarà il primo sì del Consiglio dei ministri al testo». Ma nel M5S, continua la resistenza. Almeno a parole. Barbara Lezzi, titolare del Sud, continua a mettere una serie di paletti sulla riforma. In commissione bicamerale, ha spiegato di nutrire «un'altra perplessità importante» che concerne «l'attuale mancata definizione dei livelli essenziali delle...