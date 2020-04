IL RETROSCENA

ROMA Lo sforzo diplomatico prosegue incessante. Parlare alla tv tedesca Ard, cercando di convincere il nemico entrandogli in casa, dovrebbe servire ad alimentare il dibattito pubblico in corso anche in Germania sugli eurobond. Pensare però di ottenere che qualcosa possa maturare in tempo per la riunione del Consiglio europeo della prossima settima, o ancor prima per la riunione dell'Eurogruppo della prossima settimana, potrebbe essere un'illusione con la quale fare rapidamente i conti anche se il premier nella battaglia si sta spendendo con intensità avendo avuto dalla sua sia Mario Draghi che il presidente della Repubblica.

LA CASSETTA

Al Mef il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è alla finestra in attesa di condividere con il presidente del Consiglio la posizione da tenere alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze della prossima settimana. Nella riunione precedente Gualtieri aveva di fatto dato il via libera ad un documento che il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ritiene tutto sommato ancora valido, ma che è stato poi bocciato dall'Italia alla riunione del Consiglio di giovedì. Nella cassette degli attrezzi che Centeno intende sottoporre al Consiglio europeo, e che dovrebbe servire ad affrontare la crisi economica post Covid-19, c'è l'aumento del bilancio comunitario, la ricapitalizzazione della Bei e, dulcis in fundo, l'attivazione del Fondo salva stati con condizionalità light e strettamente legate al superamento dell'emergenza sanitaria. Galleggiano invece i coronabond che nemmeno la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha avuto il coraggio di sfilare ufficialmente, anche se ha già espresso la sua posizione sostenendo che le soluzioni vanno trovate «all'interno dei trattati». Le lettera dei nove paesi in favore dell'emissione di titoli pubblici europei ha avuto indubbiamente un peso ed è riuscita a far vacillare la Merkel che alla fine si è difesa dicendo che il parlamento tedesco non avrebbe dato mai il via libera a forme di eurobond. Il risultato è che il muro teutonico sta scalfendo la compattezza dei Nove con il Lussemburgo che ha lasciato il fronte dove c'è anche l'Italia, mentre la Francia mostra già di rimpiangere il tradizionale asse franco-tedesco.

E così, se il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire dice di «lavorare bene con il mio omologo delle finanze tedesco» perché «se il problema fosse solo la Germania non sarebbe un problema», Olaf Scholz torna a dire «no» agli eurobond e rilancia il Mes. Con la Bce che comprerà quest'anno 220 miliardi di debito italiano, pensare di fare da soli, come ha sostenuto Conte, sarà difficile. Il problema per l'Italia e per Conte - qualora dovesse fallire, come è probabile, l'offensiva sui corona-bond - sarà quello di convincere il partito di maggioranza relativa, il M5S, che al Paese resta solo il Salva stati se vuole avere - attraverso la clausola Omt - la certezza che qualcuno, ovvero la Bce, compri il suo debito. Si torna quindi al piano B che il ministro Gualtieri non avrebbe voluto bruciare nell'ultima riunione del Consiglio Ue e che di fatto è quanto lo stesso Conte, intervistato il 20 marzo dal Financial Times, aveva di fatto sollecitato, salvo poi drastica retromarcia avvenuto dietro minaccia grillina. Ieri sera un nuovo comunicato del M5S contro il Mes è stato preceduto da una telefonata di Vito Crimi, reggente del Movimento, a Conte per metterlo nuovamente in guardia affinchè si tenga a distanza da ciò che i grillini considerano radioattivo anche qualora, come sostiene Benedetto Della Vedova di +Europa, «non avrà le condizionalità imposte a suo tempo alla Grecia».Ma se i grillini minacciano Conte di far cadere il governo e c'è nel M5S chi non esclude di arrivare ad un violento braccio di ferro facendo saltare anche il prossimo Consiglio Ue, su una linea di realismo europeista è invece il Pd, anche se non mancano frange più eurocritiche. Nicola Zingaretti, appena rimessosi dal virus, ha espresso «piena fiducia» a Gualtieri ed è quotidianamente in stretto contatto con il ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola. Una filiera che in Europa si allunga con David Sassoli, presidente del Parlamento Ue, e con il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. Al Nazareno, come dalle parto do Italia Viva, nessuno pensa che sia questo il momento dello scontro, anche perchè tra qualche giorno si tornerà in Parlamento per avere il via libera per poter spendere qualche altra decina di miliardi che vanno trovati sul mercato e, senza lo scudo della Bce, o peggio con un scontro aperto, sarà molto complicato tenere a bada lo spread.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

