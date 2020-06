VENEZIA Azienda Zero? Un esempio da imitare. Parola del Movimento 5 Stelle, ma della Lombardia. Come ha annunciato ieri nel suo blog, è stato infatti Marco Fumagalli, capogruppo del M5s al Pirellone, a chiedere «audizione della Azienda Zero del Veneto per comprendere meglio il diverso modello proposto». In attesa dell'esame ravvicinato, l'impressione del pentastellato è che lo schema veneto funzioni: «Mentre in Lombardia il potere regionale ha decentrato alle Ats (Agenzie di tutela della salute, ndr.) molte funzioni che di fatto non vengono esercitate o lo sono in modo inefficiente, in Veneto si è assistito ad una accentramento di funzioni nell'ambito dell'Azienda Zero come gli accreditamenti delle strutture private, della gestione del personale, dei sistemi informatici e degli acquisti». Con l'emergenza Covid-19, rimarca l'esponente dell'opposizione, le differenze tra i due approcci sono risultate così vistose da imporre una revisione della legge del 2015 che disciplina il sistema sociosanitario. «È per questo che è necessario spostare verso l'alto, sul modello di quanto accade in Veneto, togliendo tale potere alle Ats, la modalità di accreditamento degli enti privati aggiunge Fumagalli in modo da poter programmare l'intervento in modo più efficiente. Perché è chiaro che in Lombardia la sanità è un business che genera enormi profitti. E se si ha a cuore la salute dei lombardi occorre che la sanità sia prevalentemente pubblica in quanto il privato persegue lo scopo di lucro». (a.pe.)

