M5S, imbarazzi e silenzi Il primo giorno di Luigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA A tratti sembra imbalsamato. Silenzioso. A prima vista imperturbabile. Forse un po' mogio. Chissà se suda, chissà a cosa pensa. Le mani sui banchi, una sopra l'altra. Usate come tamburelli. Posa andreottiana, grande complimento. Ecco, Luigi Di Maio in Aula, a Montecitorio. Tavolo del governo: il titolare della Farnesina è stretto tra il premier Giuseppe Conte e Dario Franceschini. Strana la vita, eh. Fuori dal Palazzo c'è Matteo Salvini. Anche lui trasfigurato nel volto dopo questo mese pazzesco. Eppure, in un passato...